Коломойский может попасть в тюрьму

Она рассказала, что деятельность бывших владельцев национализированного "ПриватБанка" может быть расследована в рамках уголовных производств. Однако это произойдет, если согласованный с МВФ аудит продемонстрирует серьезные нарушения, приведшие к банкротству "Привата", объяснила руководитель Нацбанка в интервью Reuters.

По ее мнению, до конца первого полугодия пройдет проверка способности компаний-заемщиков «Привата» ликвидировать свои кредиты в ближайшие 5-10 лет.

"Если этого не происходит, то было доведение банка до банкротства. Это вопрос правоохранительных органов, будут поданы иски", – подчеркнула она.

Напомним, что аудитом занимается международная компания Erst&Young, проверка была инициирована в январе 2017 года. Уголовная статья за доведение банка до банкротства возникла в Украине в 2015 году. Согласно позициям закона, наказание за такое преступление составляет до пяти лет тюрьмы.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее руководитель одного из коммерческих банков Игорь Львов прокомментировал ситуацию с национализацией "ПриватБанка".