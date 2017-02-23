Кабмин обязал Минэнергоугля дважды в год менять цену газа для населения

Соответствующее постановлением №90 от 21 февраля 2017 года подписано правительством. В нем, в частности, установлен новый порядок пересмотра предельных розничных цен на природный газ и устанавливаются два новых понятия – "газовый год" и "газовое полугодие".

Теперь корректировка цен может осуществляться с 1 апреля и с 1 октября в случае, если стоимость импортного газа увеличится за полугодие более чем на 10%.

Таким образом за два месяца до начала каждого газового полугодия Минэнергоугля должно провести перерасчет предельных розничных цен на природный газ для бытовых потребителей, религиозных организаций.

При этом расчетная цена определяется Минэнергоугля как среднее значение цены газа на немецком хабе NCG с учетом затрат на транспортировку до западной границы Украины, тарифа на вход в ГТС Украины, среднемесячного курса доллара. При пересмотре цен одновременно должны корректироваться цены, по которым "Нафтогаз" закупает газ у ПАО "Укргазвыдобування".

Напомним как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров весной 2016 года продлил действие постановления №758 о специальных обязательствах НАК "Нафтогаз Украины" по продаже газа для населения и ТКЭ на льготных условиях.