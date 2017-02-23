Известный эксперт рассказал о "зеленых технологиях" в Украине

Эксперты пришли к выводу, что предыдущие четыре особым успехом не увенчались, реализация получилась частичной.

Теперешняя стратегия имеет цель из Украины сотворить энергетически независимое государство. Употребление энергоресурсов намерены снизить, а их добычу – увеличить практически в четыре раза по сравнению с нынешними показателями.

И такую мировую тенденцию Украина должна унаследовать. О том, станут ли дешевле "зеленые технологии", нежели традиционные энергоресурсы, расскажет эксперт Института энергетических стратегий.

Смотрите программу "Акцент" на телеканале "Первый Деловой" сегодня, 23 февраля, в 21:45.