17:33 23.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Известный эксперт рассказал о "зеленых технологиях" в Украине

В Украине создана очередная энергетическая стратегия. Данный план стал уже пятой попыткой навести порядок в отечественной энергетике.

Известный эксперт рассказал о

Эксперты пришли к выводу, что предыдущие четыре особым успехом не увенчались, реализация получилась частичной.

Теперешняя стратегия имеет цель из Украины сотворить энергетически независимое государство. Употребление энергоресурсов намерены снизить, а их добычу – увеличить практически в четыре раза по сравнению с нынешними показателями.

И такую мировую тенденцию Украина должна унаследовать. О том, станут ли дешевле "зеленые технологии", нежели традиционные энергоресурсы, расскажет эксперт Института энергетических стратегий.

Смотрите программу "Акцент" на телеканале "Первый Деловой" сегодня, 23 февраля, в 21:45. 


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