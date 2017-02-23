Из-за аннексии Крыма Украина потеряла сто миллиардов долларов

Это предварительная оценка и сумма будет еще уточняться на стадии принятия решения. Об этом в среду вечером, 22 февраля, в интервью Лига.net, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Вместе с тем, по его словам, оценить ущерб от военных действий на Донбассе пока не представляется возможным, поскольку Украина не имеет доступа на эту территорию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секодня Верховная Рада Украины проведет правозащитное и культурное мероприятие " День Крыма в Верховной Раде Украины". Инициатором события был Украинский Хельсинский союзом по правам человека.

Как сообщает пресс-служба союза, сегодня будет представлен Доклад международной экспертной группы по событиям 26 февраля 2014 года перед зданием Автономной республики Крым.