14:29 23.02.2017 | Экономика | Новости
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Италия выделила пострадавшим Донбасса миллион евро

Правительство Италии решило выделить средства структурам ООН.

Италия выделила пострадавшим Донбасса миллион евро

Так, правительство Италии выделило один млн евро для Всемирной программы ООН и ЮНИСЕФ – средства для оказания помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе. Об этом передал посол Италии в Украине - Давиде Ла Чечилия.

В 2017 г. Италия окажет помощь Украине. Итальянским правительством и агентством сотрудничества был выделен млн евро, который потратят на помощь людям, которые пострадали на востоке Украины. Из данного миллиона 700 тыс. евро пойдет на пользу продовольственной программы ООН – добавил Чечилия.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбасс ранее прибыло восемь грузовиков "Красного Креста" – от миссии комитета.


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