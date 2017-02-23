Италия выделила пострадавшим Донбасса миллион евро

Так, правительство Италии выделило один млн евро для Всемирной программы ООН и ЮНИСЕФ – средства для оказания помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе. Об этом передал посол Италии в Украине - Давиде Ла Чечилия.

В 2017 г. Италия окажет помощь Украине. Итальянским правительством и агентством сотрудничества был выделен млн евро, который потратят на помощь людям, которые пострадали на востоке Украины. Из данного миллиона 700 тыс. евро пойдет на пользу продовольственной программы ООН – добавил Чечилия.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбасс ранее прибыло восемь грузовиков "Красного Креста" – от миссии комитета.