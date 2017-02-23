22:54 23.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гонтарева уверена, что МВФ в ближайшее время выделить Украине очередной транш

Международный валютный фонд в ближайшие недели может выделить Украине очередной транш.

Гонтарева уверена, что МВФ в ближайшее время выделить Украине очередной транш

Базовый сценарий предусматривает, что Украина в четырех траншей от Фонда должна получить 5,4 миллиарда долларов. Из них миллиард Украина получит в ближайшие недели.

Об этом в интервью Reuters заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Она также заверила, что для получения этого транша страна выполнили все предварительные условия и структурные маяки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд в течении двух-трех недель может принять решение о предоставлении Украине очередного транша.

Все очень просто - подписывается меморандум, а затем Совет директоров принимает решение, - пояснил министр.


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