Гонтарева уверена, что МВФ в ближайшее время выделить Украине очередной транш

Базовый сценарий предусматривает, что Украина в четырех траншей от Фонда должна получить 5,4 миллиарда долларов. Из них миллиард Украина получит в ближайшие недели.

Об этом в интервью Reuters заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Она также заверила, что для получения этого транша страна выполнили все предварительные условия и структурные маяки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее министр финансов Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд в течении двух-трех недель может принять решение о предоставлении Украине очередного транша.

Все очень просто - подписывается меморандум, а затем Совет директоров принимает решение, - пояснил министр.