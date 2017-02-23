11:20 23.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Аварийных отключений света не будет до 20 марта, - "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" сообщили, что имеющиеся запасы угля позволят стабильно работать энергосистеме до 20 марта без введения аварийных отключений. 

Аварийных отключений света не будет до 20 марта, -

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

В рамках режима временных чрезвычайных мер в энергетике, "Укренерго", во-первых, уменьшает количество работающих на антрацитном угле блоков. Во-вторых, уменьшает количество блоков "горячего" резерва. В-третьих, увеличивается количество электроэнергии, которую вырабатывает АЭС.

Также отметим, что каждые сутки удается экономить до 12 тонн антрацитного угля, что должно обеспечить бесперебойную работу энергосистемы до второй половины марта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания "Укрэнерго" увеличила чистую прибыль в четыре раза.


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