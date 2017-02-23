Аварийных отключений света не будет до 20 марта, - "Укрэнерго"

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Facebook.

В рамках режима временных чрезвычайных мер в энергетике, "Укренерго", во-первых, уменьшает количество работающих на антрацитном угле блоков. Во-вторых, уменьшает количество блоков "горячего" резерва. В-третьих, увеличивается количество электроэнергии, которую вырабатывает АЭС.

Также отметим, что каждые сутки удается экономить до 12 тонн антрацитного угля, что должно обеспечить бесперебойную работу энергосистемы до второй половины марта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компания "Укрэнерго" увеличила чистую прибыль в четыре раза.