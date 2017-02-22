18:24 22.02.2017 | Экономика | Новости
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В 2016 году экспорт товаров из Украины в ЕС составил 13,5 миллиарда долларов

Доля Евросоюза составила 37,1% от общего экспорта Украины - в 2016 г.

В 2016 году экспорт товаров из Украины в ЕС составил 13,5 миллиарда долларов

Так, экспорт товаров из Украины в ЕС в 2016 г. вырос до 3,7%, составив 13,5 млрд долл. Об этом передает сайт представительства Евросоюза в Украине. Известно, что экспорт из Украины в страны мира сократился на 8,9%.

Экспорт в Россию снизился резко - на 25,6%. Это связано в основном с мероприятиями, которые Россия ввела против Украины ради ограничения торговли. Доля Евросоюза составила 37,1% - от общего экспорта Украины в 2016 г. Экспорт из Украины в РФ составляет 9,9% от общих объемов. Учитывая показатели импорта, уровень торговли между Украиной и Евросоюзом возрос на 8,1%.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье разоблачен незаконный экспорт товаров.


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