В 2016 году экспорт товаров из Украины в ЕС составил 13,5 миллиарда долларов

Так, экспорт товаров из Украины в ЕС в 2016 г. вырос до 3,7%, составив 13,5 млрд долл. Об этом передает сайт представительства Евросоюза в Украине. Известно, что экспорт из Украины в страны мира сократился на 8,9%.

Экспорт в Россию снизился резко - на 25,6%. Это связано в основном с мероприятиями, которые Россия ввела против Украины ради ограничения торговли. Доля Евросоюза составила 37,1% - от общего экспорта Украины в 2016 г. Экспорт из Украины в РФ составляет 9,9% от общих объемов. Учитывая показатели импорта, уровень торговли между Украиной и Евросоюзом возрос на 8,1%.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье разоблачен незаконный экспорт товаров.