Цена нефти Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Так, нефть Brent торговалась на отметке в 56,90 долларов за баррель. эКроме того, это на 0,41% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,50 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", нефть Brent торговалась на отметке в 55,97 долларов за баррель. Это на 0,45% выше уровня закрытия предыдущих торгов.