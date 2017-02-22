08:58 22.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100160709:labazovych

Цена нефти Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня, 22 февраля 2017 года, опустилась ниже отметки в 57 долларов за баррель.
 

Цена нефти Brent опустилась ниже 57 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Так, нефть Brent торговалась на отметке в 56,90 долларов за баррель. эКроме того, это на 0,41% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,50 доллара за баррель, прибавив 0,31%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"нефть Brent торговалась на отметке в 55,97 долларов за баррель. Это на 0,45% выше уровня закрытия предыдущих торгов.


Читайте также:

  • Согласно данным торгов в понедельник стоимость нефти снижается. Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуаими (Ali al-Nouaimi) заявил о возможности увеличения объемов добычи нефти странами ОПЕК. Эксперты уверены, что именно это и стало причиной снижения цен на нефть.

  • Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня, 20 февраля 2017 года, торгуется ниже отметки в 56 долларов за баррель.  

  • Украина в декабре 2016 г. по сравнению с декабрем 2015 г. сократила потребление нефти - на 70,5%. 

  • Мировые цены на нефть снижаются в среду, 26 ноября, после состоявшихся переговоров Саудовской Аравии, РФ, Мексики и Венесуэлы по поводу политики в отношении добычи и цен на нефть.
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив