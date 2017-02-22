Суд все-таки оштрафовал "Газпром"

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил свой вердикт о взыскании штрафа с российского "Газпрома" в силе.
Таким образом, Антимонопольный комитет Украины взыщет с "Газпрома" штраф и пеню в размере 172 миллиардов гривен (около 6,4 миллиардов долларов) за злоупотребление монопольным положением.
По данным "Интерфакс-Украина", подобное постановление суд принял на заседании в среду.
"Апелляционную жалобу (Газпрома, – прим. ред.) – отклонить, решение – оставить в силе", – резюмировала председательствующая судья Каролина Тарасенко.
Отмечается, что "Газпром" имеет право обжаловать данное постановление в Высшем хозяйственном суде Украины.
Как сообщал "УРА-Информ", в Литве суд оштрафовал "Газпром" на 35,6 миллионов евро.