Суд все-таки оштрафовал "Газпром"

Таким образом, Антимонопольный комитет Украины взыщет с "Газпрома" штраф и пеню в размере 172 миллиардов гривен (около 6,4 миллиардов долларов) за злоупотребление монопольным положением.

По данным "Интерфакс-Украина", подобное постановление суд принял на заседании в среду.

"Апелляционную жалобу (Газпрома, – прим. ред.) – отклонить, решение – оставить в силе", – резюмировала председательствующая судья Каролина Тарасенко.

Отмечается, что "Газпром" имеет право обжаловать данное постановление в Высшем хозяйственном суде Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", в Литве суд оштрафовал "Газпром" на 35,6 миллионов евро.