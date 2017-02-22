13:57 22.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100160747:Rakova

Суд все-таки оштрафовал "Газпром"

Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил свой вердикт о взыскании штрафа с российского "Газпрома" в силе.

Суд все-таки оштрафовал

Таким образом, Антимонопольный комитет Украины взыщет с "Газпрома" штраф и пеню в размере 172 миллиардов гривен (около 6,4 миллиардов долларов) за злоупотребление монопольным положением.

По данным "Интерфакс-Украина", подобное постановление суд принял на заседании в среду.

"Апелляционную жалобу (Газпрома, – прим. ред.) – отклонить, решение – оставить в силе", – резюмировала председательствующая судья Каролина Тарасенко.

Отмечается, что "Газпром" имеет право обжаловать данное постановление в Высшем хозяйственном суде Украины.

Как сообщал "УРА-Информ", в Литве суд оштрафовал "Газпром" на 35,6 миллионов евро.


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