"ПриватБанк" докапитализирован еще на 9,8 миллиардов гривен

В связи с чем Минфин должен выпустить индексированные облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,8 миллиардов гривен. Как сказано в постановлении №89 от 22 февраля 2017 года, опубликованном на сайте Кабмина, это необходимо для завершения докапитализации национализированного банка.

Указанные средства являются остатком суммы, которая не была внесена в капитал банка в 2016 году в полном размере, - пояснили в Кабмине, напомнив, что изначально предусматривалась капитализация "ПриватБанка" на 116,8 миллиардов гривен, однако уставной капитал финансового учреждения был пополнен только на 107 миллиардов гривен.

Облигации выпускаются со сроком обращения до 15 лет с индексированной стоимостью и процентным доходом. Ставка купона установлена на уровне 6% годовых. Ценные бумаги будут внесены в капитал банка за счет покупки акций дополнительной эмиссии банка, - сказано в постановлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 декабря 2016 года правительство национализировало ПАО "ПриватБанк". 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций "ПриватБанка": Минфин приобрел 100% акций за одну гривну.