НБУ заявил о ликвидации "Фортуна-банк"

По предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц регулятор решил отозвать банковскую лицензию финансового учреждения. Как сообщает пресс-служба НБУ, соответствующее решение №89-рш было принято 21 февраля 2017 года, поскольку согласно результатам диагностического обследования банка, была принято решение о необходимости докапитализации активов банка и разработана программа докапитализации до 1 января 2017 года.

В то же время, в НБУ подчеркнули, что несмотря на принятые руководством финучреждения меры, банк не смог обеспечить положительное значение регулятивного капитала.

Напомним, 21 января 2017 года Фортуна-банк был признан неплатежеспособным.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в НБУ отметили, что 18 украинских банков, которые стали недавно банкротами, были связаны с окружением бывшего президента страны Виктора Януковича. Еще 14 банков принадлежали политикам, шесть - бывшим государственным чиновникам, восемь - олигархам, 28 - бизнесменам и три - государству.