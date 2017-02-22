22:15 22.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк Украины ослабил некоторые введенные для стабилизации рынка валютные ограничения по внешнеторговой деятельности.

Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса

Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 22 февраля, на сайте регулятора, НБУ освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в форме денежного обеспечения (гарантийный взнос, залог, задаток, депозит, гарантия) для участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.

В то же время регулятор разрешил банкам покупать для клиентов валюту без учета в общей сумме собственной валюты на счетах клиента полученного денежного обеспечения от нерезидента для участия в торгах, тендерах или аукционах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в среду, 22 февраля, сообщает о ликвидировать ПАО " Фортуна-банк". По предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц регулятор решил отозвать банковскую лицензию финансового учреждения.


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