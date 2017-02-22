Нацбанк смягчил валютные ограничения для бизнеса

Как сказано в сообщении, опубликованном в среду, 22 февраля, на сайте регулятора, НБУ освободил от обязательной продажи валютные поступления от нерезидентов в форме денежного обеспечения (гарантийный взнос, залог, задаток, депозит, гарантия) для участия в аукционах, торгах или тендерах, проводимых резидентами.

В то же время регулятор разрешил банкам покупать для клиентов валюту без учета в общей сумме собственной валюты на счетах клиента полученного денежного обеспечения от нерезидента для участия в торгах, тендерах или аукционах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в среду, 22 февраля, сообщает о ликвидировать ПАО " Фортуна-банк". По предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц регулятор решил отозвать банковскую лицензию финансового учреждения.