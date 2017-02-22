23:28 22.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман велел Садовому ускорить решение проблемы львовского мусора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал городского голову Львова Андрея Садового ускорить решение проблемы львовского мусора.

Гройсман велел Садовому ускорить решение проблемы львовского мусора

Как написал на своей страничке в Facebook в среду, 22 февраля, глава правительства, еще во время его визита в область, был выбрал участок, на котором будет построен новый мусороперерабатывающий комплекс, однако на прошлой неделе по распоряжению Садового этот участок был забракован.

Учитывая сложившуюся ситуацию, я уже обратился к главе ОГА Олегу Синютке с просьбой помочь господину Садовому выбрать новый участок, а его самого я бы просил ускорить свои действия и как можно быстрее перейти к реальному решению проблемы, - написал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас и на длительную перспективу.


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