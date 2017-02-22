Гройсман велел Садовому ускорить решение проблемы львовского мусора

Как написал на своей страничке в Facebook в среду, 22 февраля, глава правительства, еще во время его визита в область, был выбрал участок, на котором будет построен новый мусороперерабатывающий комплекс, однако на прошлой неделе по распоряжению Садового этот участок был забракован.

Учитывая сложившуюся ситуацию, я уже обратился к главе ОГА Олегу Синютке с просьбой помочь господину Садовому выбрать новый участок, а его самого я бы просил ускорить свои действия и как можно быстрее перейти к реальному решению проблемы, - написал Гройсман.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас и на длительную перспективу.