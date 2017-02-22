Днепровский меткомбинат из-за блокады приостановил производство

Такое решение руководство завода приняло из-за блокады. Как сказано в сообщении пресс-службы комбината, из-за торговой блокады Донбасса существует угроза полной остановки производства.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что для бесперебойной работы комбината нужен кокс. Раньше уголь закупали у ОАО "Евраз Южкокс" и в Польше, однако из-за нехватки средств и высокой стоимости кокса, эти поставки нерегулярны. Вместе с тем, на предприятии отметили, что проблема будет не такой острой, если возобновит свою работу "Алчевсккокс" и будут налажены поставки кокса на "ДМК".

В этом случае возрастут объемы поставок сырья и уменьшится его себестоимость, - пояснили в пресс-службе, добавив, что предприятие ожидает от государства возмещение налога на добавленную стоимость.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 20 февраля, Енакиевский металлургический завод и предприятие " Краснодонуголь", которые входят в группу "Метинвест" и находящиеся на временно не подконтрольной Украине территории, заявили о том, что останавливают свое производство.