В Минфине заверили, что Украина вышла на финальную стадию подписания меморандума с МВФ

Об этом во вторник, 21 февраля, журналистам сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова. По ее словам все принципиальные моменты уже согласованы, и остаются только технические детали.

Вместе с тем, Верховная Рада Украины в мае должна принять закон об открытии рынка сельхозземель, который является последним проектов меморандума. Зарегистрировать соответствующий законопроект в парламенте Украина обязалась уже в марте, а его принятие станет последним обязательством, которые Украина берет на себя в меморандуме с МВФ с целью получения очередного транша от фонда.

Напомним, на прошлой неделе глава ННБУ Валерия Гонтарева тогда же заявила, что Меморандум будет подписан "на днях", а четвертый транш в размере миллиарда долларов Украина сможет получить уже в конце февраля - начале марта.

Как сообщал УРА-Информ, вчера стало известно о назначении бывшего заместителя главы Нацбанка Владислава Рашкована заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.