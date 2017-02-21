"Укртрансгаз" запустил солнечную электростанцию

Отметим, что построенная станция состоит из 1140 солнечных панелей номинальной мощностью 260 Вт каждый. Также они расположены на крыше производственного корпуса и занимает площадь 1850 квадратных метров.

Кроме того, плановый отпуск электроэнергии объектом в год - 380 тыс. кВт.

"Запущенная станция - это пилотный проект, который способен генерировать почти 400 тысяч киловатт электроэнергии в год. В киевском регионе такой объект является уникальным. Мы рассчитываем продолжить такую практику на объектах основного производства", - гласит сообщение.

Также добавим, что на проектирование и строительство солнечной электростанции было потрачено 11 месяцев.

Напомним, как соообщал ранее "УРА-Информ", на электростанции в городе Счастье Луганской области прогремел взрыв.