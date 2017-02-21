ПХГ Украины заполнены газом на 27%

Как отмечается, в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 45,58 млн куб. м газа.

"За 19 февраля указано, что в Украине за сутки поступило из Словакии 42,25 млн куб. м, из Польши - 4,27 млн куб. м, из Венгрии - 3,64 млн куб. м газа", - говорится в сообщении.

В свою очередь на сегодня украинские ПХГ заполнены на 27%.

Кроме того, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 8,6 млрд куб. м.