НБУ на вторник немного ослабил гривну

100 долл. - 2702,5299 грн;

100 евро - 2869,0057 грн;

10 российских рублей - 4,6518.

При этом регулятор установил на 21 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - +1078,665410;

Серебро - 15,644745;

Платина - 880,206266;

Палладий - 687,308140.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 20 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2702,6138 грн;

100 евро - 2878,2837 грн;

10 российских рублей - 4,6893.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.

Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курс гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.