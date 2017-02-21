11:32 21.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар во вторник упал до 27,34 гривен

В обменных пунктах Украины во вторник, 21 февраля, наличный доллар понизился на копейку.

Наличный доллар во вторник упал до 27,34 гривен

Наличный евро потерял восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,34 гривен, в евро продается по 29,16 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,20, продажи 27,15-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9205, продажи - 27,3417 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,70-28,85, продажи - 28,80-29,70 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,3997, продажи - 29,1574 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,650, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,309, продажи - 4,755 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 20 февраля, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,35 гривен, а евро продавался по 29,24 гривен.


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