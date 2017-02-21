Наличный доллар во вторник упал до 27,34 гривен

Наличный евро потерял восемь копеек. Таким образом, сегодня доллар можно купить по 27,34 гривен, в евро продается по 29,16 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,20, продажи 27,15-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9205, продажи - 27,3417 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,70-28,85, продажи - 28,80-29,70 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,3997, продажи - 29,1574 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,650, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,309, продажи - 4,755 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 20 февраля, наличный доллар понизился на три копейки. Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,35 гривен, а евро продавался по 29,24 гривен.