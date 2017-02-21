Гройсман велел до осени создать электронную площадку для торговли углем

Как заявил глава правительства во вторник, 21 февраля, на заседании правительства, на сегодняшний день задача стоит не равняться на разные иностранные биржи, а создать свою украинскую. У нас уже есть такая площадки, на которых Шебелинский завод продает свое топливо, почему нельзя также продавать уголь, - задался вопросом Гройсман, пояснив, что это задание министерству и министру и к осени такая площадка должна быть создана для торговли угля ЮАР, украинского, польского, из других стран.

Тогда все будет понятно по формированию цены для украинских граждан, - пояснил премьер. Вместе с тем Гройсман заверил, что на сегодняшний день антрациту нет альтернативы для украинской энергетики.

В среднесрочной перспективе от одного до трех лет у нас нет альтернативы этому топливу, пояснил глава правительства, выразив уверенность, что правительство справится с возникшим вследствие блокирования поставки антрацита с оккупированных районов Донбасса энергетическим кризисом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр топлива и энергетики Игорь Насалик заявил, что Украина может покупать уголь у РФ и ЮАР, но это обойдется в два раза дороже.