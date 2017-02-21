Электроснабжение в Авдеевке полностью восстановили

На данный момент в городе теплоснабжение и водоснабжение осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, вчера ремонтными работами занимались 17 сотрудников ведомства и три единицы техники. Ситуация находится на контроле ведомства, - заверили в ГосЧС.

Напомним, Авдеевка осталась без электричества из-за обстрелов 18 февраля. Тогда без света остались также Авдеевский коксохим и Донецкая фильтровальная станция.

Как сообщал УРА-Информ, местные власти вчера заявляли, что восстановить, поврежденные в результате боевых действий, линии энергоснабжения не возможно. Боевики не дают сотрудникам облэнерго ремонтировать, питающие Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод, линии.