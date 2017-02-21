10:55 21.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Электроснабжение в Авдеевке полностью восстановили

По состоянию на утро вторника, 21 февраля, в городе Авдеевка Донецкой области электроснабжение полностью восстановлено.

Электроснабжение в Авдеевке полностью восстановили

На данный момент в городе теплоснабжение и водоснабжение осуществляются в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, вчера ремонтными работами занимались 17 сотрудников ведомства и три единицы техники. Ситуация находится на контроле ведомства, - заверили в ГосЧС.

Напомним, Авдеевка осталась без электричества из-за обстрелов 18 февраля. Тогда без света остались также Авдеевский коксохим и Донецкая фильтровальная станция.

Как сообщал УРА-Информ, местные власти вчера заявляли, что восстановить, поврежденные в результате боевых действий, линии энергоснабжения не возможно. Боевики не дают сотрудникам облэнерго ремонтировать, питающие Донецкую фильтровальную станцию и Авдеевский коксохимический завод, линии.


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