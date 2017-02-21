Данилюк обсудит с МВФ выделение Украине миллиарда долларов

Кроме того - также расширение полномочий НАБУ. Министр финансов Александр Данилюк вскоре планирует совершить визит в Вашингтон, где хотел бы провести встречу в МВФ касательно выделения Украине очередного транша в размере один млрд долл. Об этом поведал источник в правительстве.

22 февраля у премьера запланировано совещание по Финансовой полиции, и если все решится, то министр финансов выедет - сообщил собеседник. Известно, что подписание Меморандума о сотрудничестве затягивается. Первый замминистра финансов - Оксана Маркарова – ранее заявила, что "все существенные моменты уже согласованы, остались технические детали".

Как сообщал УРА-Информ, в МВФ готовы продолжать сотрудничество с Украиной.