12:16 20.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине вводится в обращение монета "Тетяна Яблонська"

Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету.

В Украине вводится в обращение монета

Начиная со вторника, 21 февраля, в стране начнет действовать монета номиналом две гривны "Тетяна Яблонська". Как сказано на веб-сайте центрального банка, монета приурочена к 100-летию со дня рождения народной художницы Украины.

Она изготовлена из металла нейзильбера, массой 12,8 грамм, а ее тираж составит 25 тысяч штук.

На аверсе монеты изображен стилизованный фрагмент картины Яблонской "Лен", на реверсе – портрет художницы с палитрой в руках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в декабре Нацбанк Украины выпустил новую памятную монету. На ней будет изображен костел святого Николая. Монету выпустят номиналом в пять гривен.


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