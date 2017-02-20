В Южном Судане официально объявлен голод

По данным правительства страны и Организации объединенных наций, около ста тысяч местных жителей сталкиваются с голодом. Еще около миллиона человек находятся на грани голода.

Как сообщает ВВС, ссылаясь на слова экспертов, такая ситуация с продовольствием связана с гражданской войной и кризисом экономики. При этом в ООН заверили, что настоящее время в зоне риска также находятся такие страны, как Йемен, Сомали и северная Нигерия.

В то же время только в Южном Судане голод впервые признали официально и такая ситуация сложилась впервые за последние шесть лет. Согласно информации Всемирной продовольственной программы ООН и детского фонда UNICEF, 4,9 млн человек - более 40% населения Южного Судана - остро нуждаются в продовольствии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным ЮНИСЕФ, за время конфликта на Донбассе пострадал миллион детей.