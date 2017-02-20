Украинские АЭС за сутки произвели 289,34 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Так, сегодня, 20 февраля на атомных станциях Украины в работе 14 из 15 энергоблоков.

"На энергоблоке №3 Запорожской АЭС 5-ые сутки среднего планового ремонта", - говорится в сообщении.

Кроме того, диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 810 МВт, РАЭС - 2650 МВт, ЮУАЭС - 2 440 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

В свою очередь, балансовое ограничения по состоянию на 6:00 20 февраля 2017 года составляет 1005 МВт. С балансовыми ограничениями работали: ЗАЭС-6 - 81%, РАЭС-1 - 51%, ЮУАЭС-1 - 50%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинские АЭС за сутки произвели 283,43 кВт-ч электроэнергии.