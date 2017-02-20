Украина может покупать уголь у России и ЮАР, но это будт намного дороже, - Насалик

Из той же Южно-Африканской Республики, только срок его поставки будет 40-50 дней. Об этом в воскресенье вечером, 19 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

По его словам, от угля с оккупированного Донбасса, Украина получает доходы в бюджет, поскольку угледобывающие предприятия Донбасса зарегистрированы в Украине. Правительство можем хоть с сегодняшнего дня начать поставку антрацитной группы угля с Кузбасса, только вместо своих шахтеров мы будем платить деньги российским шахтерам, вместо поступлений в бюджет в Украину мы будем платить в российский бюджет, - пояснил Насалик, добавив, что за прошлый год в бюджет поступило два миллиона гривен налогов, которые заплатили украинские предприятия за поставки антрацитового угля.

Кроме этого, министр в очередной раз отметил, что блокада принесет дестабилизацию энергосистемы, прекратит приток валюты от работы металлургических предприятий и 300 тысяч человек останутся без работы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Насалик рассказал, что сейчас Украина рассматривает возможность покупки угля в Южной Африке, Китае и Австралии.