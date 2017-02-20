Наличный доллар в понедельник упал до 27,35 гривен

Наличный евро потерял пять копеек. Таким образом сегодня доллар можно купить по 27,35 гривен, а евро продается по 29,24 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,70-27,25, продажи 27,20-27,65 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9198, продажи - 27,3487 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-28,95, продажи - 28,80-29,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,4540, продажи - 29,2396 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,660, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,302, продажи - 4,757 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в пятницу, 17 февраля, наличный доллар понизился на шесть копеек. Наличный евро набрал 13 копеек. Таким образом, доллар продавался по 27,38 гривен, а евро можно было купить по 29,29 гривен.