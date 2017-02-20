18:26 20.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Компания "Укрэнерго" увеличила чистую прибыль в четыре раза

В 2015 г. компания "Укрэнерго" получила чистую прибыль в объеме 820,4 млн грн.

Компания

Госпредприятие "Укрэнерго" завершило 2016 г. с чистой прибылью более 3,012 млрд грн, за год увеличив прибыль в 3,7 раза. Об этом сказано в финансовом отчете предприятия за 2016 г.

Согласно этому документу, чистый доход данного предприятия в минувшем году возрос на 32% (или на 1,74 млрд грн) - в сравнении с 2015 г. - до 7,174 млрд грн. Валовая прибыль возросла в 1,4 раза (на 1,503 млрд грн) - до 4,989 млрд грн. Операционная деятельность в 2016 г. принесла "Укрэнерго" прибыль -  более 4,626 млрд грн, увеличившись, по сравнению с 2015 г., на 1,4 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в " Укрэнерго" сообщали, что с целью создания новой электросети необходимо девять млрд евро.


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