Компания "Укрэнерго" увеличила чистую прибыль в четыре раза

Госпредприятие "Укрэнерго" завершило 2016 г. с чистой прибылью более 3,012 млрд грн, за год увеличив прибыль в 3,7 раза. Об этом сказано в финансовом отчете предприятия за 2016 г.

Согласно этому документу, чистый доход данного предприятия в минувшем году возрос на 32% (или на 1,74 млрд грн) - в сравнении с 2015 г. - до 7,174 млрд грн. Валовая прибыль возросла в 1,4 раза (на 1,503 млрд грн) - до 4,989 млрд грн. Операционная деятельность в 2016 г. принесла "Укрэнерго" прибыль - более 4,626 млрд грн, увеличившись, по сравнению с 2015 г., на 1,4 млрд грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в " Укрэнерго" сообщали, что с целью создания новой электросети необходимо девять млрд евро.