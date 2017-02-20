Кения купит украинскую кукурузу

По причине сокращения урожая кукурузы по итогам засухи, Кения приобретет у Украины 450 тысяч тонн зерна. Об этом передает Bloomberg, ссылаясь на главу отдела по вопросам зерновых министерства агрополитики Кении Джонсон Ирунгу.

Так, Кения уже подтвердила импорт кукурузы из Украины. Это даст возможность высвободить больше "белой" кукурузы – с целью продажи людям" - сказано в сообщении. Также говорится о том, что Кения заплатит за кукурузу из Украины 260-270 долларов за тонну. Эта закупка обойдется Кении в 119 миллионов долларов.

Как сообщал УРА-Информ, Минагрополитики Украины ожидает роста экспорта зерновых в 2016/2017 году.