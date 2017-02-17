В пятницу вступает в силу ЧП по энергетике

Согласно распоряжению правительства №103-р "О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии", в связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и для стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, Кабинет министров согласился с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности и ввел на рынке электрической энергии временные чрезвычайные меры.

Поэтому с сегодняшнего дня "Укрэнерго" должна определить допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей, а "Энергорынок" должен разработать графики нагрузки энергетической системы Украины с учетом требований "Укрэнерго". Кроме того, на "Энергорынок" возлагается начисление платежей за электроэнергию ее производителям, работающим по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электроэнергии, по предельной цене системы.

Вместе с тем Министерство энергетики и угольной промышленности за три дня до окончания срока действия этого распоряжения должно доложить Кабинет министров Украины о состоянии его выполнения, - говорится в документе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 февраля Камин принял решение о введение ЧП в энергетике. Документ был опубликован в газете "Урядовий курьер", 16 февраля, и, соответственно, сегодня оно вступает в силу.