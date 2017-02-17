02:30 17.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком повысили стоимость проезда в транспорте

Исполком горсовета Кропивницкого 16 февраля согласовал повышение стоимости проезда в транспорте на гривну. 

В Кропивницком повысили стоимость проезда в транспорте

Эту информацию сообщили в горсовете г. Кропивницкий. Согласно полученной информации, отныне для автобуса обычного графика движения билет обойдется в четыре грн, а для маршрутных такси - 4,50 грн.

Всех перевозчиков обязали установить электронные системы и подключиться к единому диспетчерскому пункту – уже до конца 2017 г., иначе с ними не продолжат договор в 2018 г. Новые тарифы на проезд в транспорте Кропивницкого действовать начнут не раньше 20 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, причин для роста цен на проезд в маршрутках сейчас нет – заявлял вице-премьер Павел Розенко.


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