В Кропивницком повысили стоимость проезда в транспорте

Эту информацию сообщили в горсовете г. Кропивницкий. Согласно полученной информации, отныне для автобуса обычного графика движения билет обойдется в четыре грн, а для маршрутных такси - 4,50 грн.

Всех перевозчиков обязали установить электронные системы и подключиться к единому диспетчерскому пункту – уже до конца 2017 г., иначе с ними не продолжат договор в 2018 г. Новые тарифы на проезд в транспорте Кропивницкого действовать начнут не раньше 20 февраля.

Как сообщал УРА-Информ, причин для роста цен на проезд в маршрутках сейчас нет – заявлял вице-премьер Павел Розенко.