Помощь пострадавшим на Майдане увеличена в 2,3 раза, - Гройсман

Об этом поведал премьер Украины Владимир Гройсман на встрееч с представителями инициативной группы пострадавших на Майдане – сообщила пресс-служба КМУ. Гройсман добавил, что недавно увеличили пособие в 2,3 раза. Вскоре же стартуют перечисления, то есть все зафиксировано.

Урегулирован также и вопрос включения пострадавших активистов на Майдане в Единый государственный реестр лиц, которые вправе получать льготы. Этот вопрос не решался, но мы его урегулировали – подчеркнул также Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, в центре столицы с 18 по 22 февраля – в очередную годовщину событий на Майдане – в центре Киева перекроют движение.