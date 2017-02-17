Полиция не намерена штурмовать посты "Штаба блокады"

Информация о якобы подготовке правоохранителями штурма, не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в Отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня утром в полицию обратились представители Донецкой железной дороги. Они заверили, что блокировщики отказываются вернуть им захваченный ранее тепловоз.

Машинист в сопровождении участкового офицера полиции пришли сегодня к месту блокирования в Бахмуте и попросили передать им тепловоз для того, чтобы они могли его забрать. Однако и, машинисту, и участковому было отказано в возврате тепловоза.

В это время блокировщики подожгли перед тепловозом шины, в связи с чем на месте работали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, - пояснили в департаменте, добавив, что сейчас по ним проводится проверка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, активисты готовятся к отражению возможного штурма подразделениями МВД. По их данным редут Запорожье в Бахмуте окружен спецподразделениями полиции. Речь идет о спецназе главка МВД Донецкой области и бывшем Беркуте, пояснмли активисты, добавив, что есть все признаки подготовки к штурму.