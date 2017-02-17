НБУ на пятницу немного укрепил гривну

Национальный банк Украины установил на пятницу, 17 февраля 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2698,8684 грн;
100 евро - 2874,8346 грн;
10 российских рублей - 4,7224.
При этом регулятор установил на 17 февраля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - +1076,432991;
Серебро - 15,705477;
Платина - 860,764615;
Палладий - 679,414008.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 16 февраля, 2016 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2699,3603 грн;
100 евро - 2849,1748 грн;
10 российских рублей - 4,7547.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк 26 января, принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 14%. Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах.
Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курс гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.