Москаль заверил, что веерные отключения Закарпатья не коснутся

Бурштынская ТЭС, которая обеспечивает область энергией, работает не на антрацитовом угле. Станция работает на том, что добывают на подконтрольной Украины территории и поэтому ситуация, которая возникла с блокировкой поставок угля, не должна повлиять на Закарпатья.

Такое мнение высказал в четверг, 6 февраля, председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Вместе с тем глава ОГА засомневался будут ли средства для оплаты работы шахтеров, чтобы они работали не в два, а, скажем, в четыре смены, чтобы добывать больше угля.

В то же время чиновник не исключил вариант, что лишние потоки могут перенаправить туда, где будет большая нехватка электроэнергии. А это, по его словам, в свою очередь все же может привести до веерного отключения света на Закарпатье.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в "Укрэнерго" заявили, что украинцы почувствуют на себе чрезвычайное положение в электроэнергетике после 15-20 марта.