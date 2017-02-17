06:00 17.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Москаль заверил, что веерные отключения Закарпатья не коснутся

Особые меры в энергетике не повлияют на энергообеспечение Закарпатья.

Москаль заверил, что веерные отключения Закарпатья не коснутся

Бурштынская ТЭС, которая обеспечивает область энергией, работает не на антрацитовом угле. Станция работает на том, что добывают на подконтрольной Украины территории и поэтому ситуация, которая возникла с блокировкой поставок угля, не должна повлиять на Закарпатья.

Такое мнение высказал в четверг, 6 февраля, председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Вместе с тем глава ОГА засомневался будут ли средства для оплаты работы шахтеров, чтобы они работали не в два, а, скажем, в четыре смены, чтобы добывать больше угля.

В то же время чиновник не исключил вариант, что лишние потоки могут перенаправить туда, где будет большая нехватка электроэнергии. А это, по его словам, в свою очередь все же может привести до веерного отключения света на Закарпатье.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в "Укрэнерго" заявили, что украинцы почувствуют на себе чрезвычайное положение в электроэнергетике после 15-20 марта.


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