Гройсман обещает до 2024 года сделать ПФ бездефицитным

Сейчас важно преодолеть дефицит, который составляет более 140 миллиардов гривен. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства добавил, что на данный момент рассматривает все обсуждаемые предложения по пенсионной реформе.

В то же время Гройсман не уточнил, какой подход, по его мнению, более приемлемый, в частности в отношении возможности получения пенсии работающими пенсионерами и покупки недостающего трудового стажа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева считает, что государству необходимо должным образом урегулировать нормы законодательства в пенсионной сфере. Речь идет о том, что в стране пенсионеры разные и работники тоже разные, - пояснил министр.