12:35 17.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Гройсман обещает до 2024 года сделать ПФ бездефицитным

При правильном подходе до 2024 года правительство Украины может выйти на бездефицитный Пенсионный фонд.

Гройсман обещает до 2024 года сделать ПФ бездефицитным

Сейчас важно преодолеть дефицит, который составляет более 140 миллиардов гривен. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил журналистам премьер-министр Владимир Гройсман.

При этом глава правительства добавил, что на данный момент рассматривает все обсуждаемые предложения по пенсионной реформе.

В то же время Гройсман не уточнил, какой подход, по его мнению, более приемлемый, в частности в отношении возможности получения пенсии работающими пенсионерами и покупки недостающего трудового стажа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Андрей Рева считает, что государству необходимо должным образом урегулировать нормы законодательства в пенсионной сфере. Речь идет о том, что в стране пенсионеры разные и работники тоже разные, - пояснил министр.


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