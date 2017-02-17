Доллар в пятницу в обменниках упал до 27,38 гривен

Наличный евро набрал 13 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 27,38 гривен, а евро можно купить по 29,29 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50-27,26, продажи 27,20-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9312, продажи - 27,3774 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,00-29,00, продажи - 28,90-29,70 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,5121, продажи - 29,2906 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,680, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,341, продажи - 4,792 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 16 февраля, наличный доллар понизился на две копейки. Наличный евро потерял девять копеек. Таким образом, вчера доллар можно было купить по 27,44 гривен, в евро продавался по 29,16 гривен.