В Украине рекордно сократилось поголовье свиней

Это - на 0,5% отстает от прошлого антирекорда, который был установлен в феврале 2005 г. (6 334,9 тыс. гол.). Об этом передает Украинская аграрная конфедерация.

Так, несмотря на негативную динамику в поголовье с/х животных в Украине, свиноводство за последний год пострадало максимально - количество животных к февралю этого года уступает такому же показателю на февраль 2016 г. на 10,5%. И причиной такого состояния является распространение африканской чумы свиней (АЧС). Количество вспышек АЧС в 2016 г. достигло небывалой отметки - 91 случай.

Как сообщал УРА-Информ, на Днепропетровщине из-за АЧС ввели карантин.