Украинские АЭС за сутки произвели 283,43 кВт-ч электроэнергии

Украинские АЭС, 15 февраля, станциями выработано 283,43 кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
При этом по состоянию на 16 февраля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. В свою очередь на энергоблоке №3 Ровенской АЭС 114-ые сутки капитального планового ремонта.
Кроме того, энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
"Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 000 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 875 МВт, ХАЭС - 2020 МВт", - сказано в пресс-службе Энергоатома.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее украинские АЭС за сутки произвели 268,83 млн кВт-ч электроэнергии.