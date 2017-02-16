Украинские АЭС за сутки произвели 283,43 кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

При этом по состоянию на 16 февраля, на атомных станциях Украины в работе 13 из 15 энергоблоков. В свою очередь на энергоблоке №3 Ровенской АЭС 114-ые сутки капитального планового ремонта.

Кроме того, энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

"Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 000 МВт, РАЭС - 1 860 МВт, ЮУАЭС - 2 875 МВт, ХАЭС - 2020 МВт", - сказано в пресс-службе Энергоатома.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ранее украинские АЭС за сутки произвели 268,83 млн кВт-ч электроэнергии.