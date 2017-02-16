06:00 16.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Оснований для повышения цены на газ для населения нет, - Розенко

В настоящий момент оснований для повышения цены на газ для населения нет.

Оснований для повышения цены на газ для населения нет, - Розенко

Правительство пошло на достаточно непростые вещи относительно экономического уравнивания цен на газ в прошлом и позапрошлом годах. Такое мнение высказал в среду, 15 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

При этом он заверил, что на сегодняшний день цены на газ для населения уже выведены на экономически обоснованный уровень, поэтому министр надеется, что любые попытки манипулировать этими вопросами будут жестко пресекаться правительством.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня заявил, что допускает снижение стоимости газа для населения.


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