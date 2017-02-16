Облэнерго снизят объемы потребления энергии до 10%, - Зубко

Так, областным госадминистрациям и облэнерго было поручено отработать с предприятиями промышленной сферы графики снижения потребления электроэнергии - до 10%. Об этом на заседании Госкомиссии по вопросам экологической безопасности и ЧС заявил вице-премьер - глава Минрегиона Геннадий Зубко.

По его словам – сейчас следует отработать график работы с промпредприятиями - чтобы в пиковые нагрузки - с 8 до 22 часа – снизить потребление электроэнергии, возможно, до 10% - добавил Зубко.

Как сообщал УРА-Информ, 15 февраля Кабмин ввел ЧП в сфере энергетики.