Наличный доллар в четверг упал до 27,44 гривен

Наличный евро потерял девять копеек. Таким образом, сегодня доллар можго купить по 27,44 гривен, в евро продается по 29,16 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50-27,25, продажи 27,24-27,60 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,9958, продажи - 27,4366 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 27,80-28,90, продажи – 28,80-29,40 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,4473, продажи - 29,1584 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,680, продажи - 4,600-5,200 гривенн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,283, продажи - 4,798 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 15 февраля, наличный доллар потерял девять копеек. Наличный евро понизился на 16 копеек. Таким образом, вчера доллар можно купить по 27,46 гривен, а евро продавался по 27,02 гривен.