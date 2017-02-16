Минэнерго допускает привлечение кредита для закупки импортного угля - ФОТО

По мнению энергетического ведомства необходимо привлечь три миллиарда гривен для закупки импортного угля антрацитовой группы. Как сказано в информационно-аналитической справке к совещанию Антикризисного энергетического штаба, которое прошло 13 февраля, в министерстве уверены в необходимости обеспечить энергогенерирующие компании и теплоэлектроцентрали финансовыми ресурсами.

Эти средства им нужны для закупки импортного антрацитового угля и его, по мнению ведомства, нужно в объеме 30%. В справке также сказано, что три миллиарда гривен, это разница между индикативной ценой, которая учтена в оптовой рыночной цене Украины и рыночной ценой на сегодняшний день.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что Кабинет министров Украины может принять распоряжение о формировании резерва угля антрацитовой группы.