МЭРТ ухудшил прогноз роста ВВП Украины на текущий год

При этом ожидаемая инфляция составил 11%. Такой прогноз от декабря минувшего года обнародовало в четверг утром, 16 февраля, Министерство экономического развития и торговли.

Эксперты ведомства считают, что в следующем году увеличение ВВП страны составит 3,1% при инфляции 8%. В экономическом ведомстве также указывает, что в предыдущем своем прогнозе от августа 2016 года оценки экономического восстановления и замедления инфляции были оптимистичнее. Тогда эксперты министерства ожидали, что в 2017 году роста ВВП составит 2,9% при инфляции 9%, а в 2018 году его ускорения составит 3,6% при замедлении инфляции до 6%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по данным украинского Госстата в 2016 году рост ВВП оценивается в 2,2%, тогда как инфляция составила 12,4%. При этом в четвертом квартале 2016 года по отношению к аналогичному кварталу прошлого года рост ускорился до 4,7% с 2% в третьем квартале, 1,4% – во втором и 0,1% – в первом. В то же время госбюджет-2017 построен на прогнозе роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанка Украины ожидает увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%.