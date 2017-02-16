Lufthansa повысит зарплаты пилотам

Об этом сообщает DW. Авиаперевозчик намерен повысить в четыре этапа на 8,7% зарплаты 5400 пилотам компаний Lufthansa, а также Lufthansa Cargo и Germanwings. Более того, каждому из пилотов выплатят от 5 до 6 тысяч евро, составит 30 млн евро.

Отметим, что трудовой конфликт в этой компании длился с 2012 г. С тех пор профсоюз провел уже 14 забастовок, которые обошлись перевозчику в 500 млн евро. К примеру - в ноябре 2016 г. пилоты бастовали шесть дней подряд, чем нанесли Lufthansa ущерб на 100 млн евро.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2016 г. работа аэропорта "Борисполь" была нарушена из-за забастовки Lufthansa.