Китай и Польша профинансируют украинские энергогенерирующие компании, - Порошенко

Так, достигнута договоренность относительно модернизации украинских энергогенерирующих компаний. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

По словам Порошенко, об этом ранее говорили с польскими коллегами - о возможности привлечения кредитов, в том числе на недавней встрече с президентом Китая Си Цзиньпином. Для этого есть все позиции – отметил Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин 15-го февраля принял решение относительно введения в Украине чрезвычайного положения в сфере энергетики – на месяц.