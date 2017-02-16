07:29 16.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Категория "работающий пенсионер" должна сохранится, - Розенко

Украина имеет свою специфику и в стране пенсионер должен иметь возможность получать и пенсию, и зарплату.

Категория

Категория "работающий пенсионер" должна остаться в украинском законодательстве. Я категорически на этом настаивал - пенсионер может продолжать свою трудовую деятельность.

Такое мнение высказал в среду, 15 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. При этом он заверил, что работающим пенсионерам сегодня ничего не угрожает.

Вместе с тем вице-премьер подчеркнул, что в настоящее время поступления от уплаты единого социального взноса в Пенсионный фонд Украины превысили план на 18%.

Январь стал первым месяцем, когда в пенсионный фонд поступило средств больше, чем мы запланировали, то есть мы получили колоссальный эффект от повышения минимальной заработной платы, - уверен Розенко.

Министр также добавил, что вскоре можно будет оценить ресурс ПФУ и уже через три-четыре месяца можно будет говорить о стабилизации ситуация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее Розенко заверил, что пенсионная реформа в стране не предполагает повышения пенсионного возраста.


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