22:14 16.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин рассматривает возможность закупки угля за рубежем, - Насалик

В настоящее время Украина рассматривает возможность покупки угля в Южной Африке, Китае и Австралии.

Кабмин рассматривает возможность закупки угля за рубежем, - Насалик

Правительство сделает государственный запас. Сейчас на покупку угля антрацитовой группы прозапас выделяются средства.

Пока не так много вариантов подходящих. Это Южная Африка, Австралия и Китай. Об этом в четверг, 16 февраля, после заседание СНБО в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Он также пояснили, что на заседании обсуждалась ситуация, которая связана с энергетической системой из-за блокирования. Сейчас задача донести, что эти люди ставят под угрозу экономическую и политическую деятельность страны, - сказал министр.

Напомним, 15 февраля Кабмин фактически ввел чрезвычайное положение в энергетике из-за снижения критического объема угля антрацитовой группы вследствие блокады на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, Украины Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 16 февраля, подписал указ, согласно которому в действие вводится решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о нейтрализации угроз энергетической безопасности.


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