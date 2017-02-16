Чрезвычайные меры в энергосистеме начнут действовать с 17 февраля

Такие меры будут действовать в течение месяца. Об этом говорится в распоряжении правительства №103-р "О принятии временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии".

Как сказано в документе, опубликованном в "Правительственном курьере" в четверг, 16 февраля, "Укрэнерго" должно определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования по составу ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков и применить в случае возникновения необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения.

Вместе с тем руководство "Энергорынок" должно разработать графики нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований "Укрэнерго" по составу оборудования ТЭС, начислить платежи за электрическую энергию ее производителям, работающим по ценовым заявкам, для которых установлены графики и объемы производства электроэнергии, по предельной цене системы.

Компания также обязана соблюдать графики нагрузки энергосистемы Украины, обеспечивать техобслуживание оборудования АЭС, а также разгрузить энергоблоки АЭС в случае необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования и действует в течение месяца, - говорится в распоряжении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 февраля правительство приняло чрезвычайные меры на рынке электроэнергии.